МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. С понедельника, 20 сентября, в России вступает в силу новая методика расчета страхового возмещения по ОСАГО. В частности, страховые компании перепишут цены на запчасти. Цена гречки впервые за 10 лет превысила 100 рублей за килограмм

Отмечается, что новыми тарифами страховщики хотят защититься от исков со стороны водителей о недостаточных компенсациях. В то еж время справочники, на основе которых считают цену запчастей для ремонта автомобилей, будут привязаны к регионам и начнут чаще обновлять.

Количество таких справочников станет намного больше. Представители отрасли ждут, что в местные справочники будут включены коэффициенты для машин, которых в предыдущем году застраховали не менее 500 экземпляров в конкретном субъекте РФ.

Учет представленности марок и моделей машин в регионах будет производиться на основании числа полисов ОСАГО для этих машин в соответствующем субъекте.

Другим нововведением в рамках обязательного страхования автомобилей станет общественное обсуждение ценовых справочников на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).