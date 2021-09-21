МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Чтобы не пришлось платить штрафы за нового владельца автомобиля, необходимо правильно оформить сделку. "В договоре купли-продажи следует прописать пункт о том, что в случае привлечения к административной ответственности предшествующего собственника, новый собственник несет материальную ответственность перед первым и обязуется в разумный срок возместить все понесенные убытки», — рассказывает агентству "Прайм" юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин. В России впервые приняли автомобиль как первый взнос по ипотеке

Договор куплим-продажи составляется в трех экземплярах — два передаются покупателю, один остается у продавца. Его можно составить самостоятельно или воспользоваться услугой юриста, нотариально заверять такой договор не нужно.

Кроме договора, нужно оформить акт-приема передачи транспортного средства в двух экземплярах и внести в ПТС запись о новом собственнике (кроме случаев оформления электронного ПТС). Дело в том, что прежний собственник может обжаловать вынесенное в отношении него постановление по делу об административном правонарушении и, согласно ч. 2. ст. 2.6.1 КоАП РФ, он освобождается от ответственности, если будут подтверждены данные о том, что в момент фиксации административного правонарушения автомобиль находился во владении или в пользовании другого лица.

"Подтверждением этому как раз и служит договор купли-продажи и акт приема-передачи транспортного средства", — поясняет юрист. Жалобу необходимо подать в срок 10 суток с момента вручения копии постановления. Направить её надо заказным письмом через почту России с описью вложения, либо через Госуслуги — это стало возможным с 1 сентября 2021 года. Названы типичные ошибки, мешающие вам продать автомобиль

Также необходимо составить расписку о получении денег и отследить регистрацию транспортного средства через сайт ГИБДД и прекратить регистрацию. "Если новый приобретатель не перерегистрирует на себя в течение 10 суток транспортное средство, необходимо подать заявление о прекращении регистрации через сайт Госуслуги, либо обратиться лично в подразделение ГИБДД и подать заявление в порядке живой очереди», — уточняет Дмитрий Безделин.