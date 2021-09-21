ТАШКЕНТ, 21 сен — ПРАЙМ. Производство автомобилей Lada началось в Джизакской области Узбекистана, сообщает во вторник компния Roodell, официальный дилер российских автомобилей в республике.

"В Узбекистане начали серийную сборку автомобилей Lada. Первые модели Lada Vesta SW и Lada Xray, произведенные методом крупноузловой сборки (SKD), уже готовы к отправке в дилерскую сеть", — говорится в релизе. По данным компании, в ближайшее время к ним добавится Lada Largus.

По данным Roodell, сборка моделей Lada организована на автомобильном заводе ADM Jizzakh, расположенном в свободной экономической зоне "Джизак" в Джизакской области. "Производство налажено с учетом всех требований "АвтоВАЗа" к оборудованию, технологическим процессам и контролю качества, чтобы обеспечить самое высокое качество и надёжность выпускаемых автомобилей", — отмечается в сообщении.

"Местная сборка сделает автомобили Lada более доступными для потребителей в первую очередь благодаря кредитным программам и trade-in. Кроме того, локальная сборка увеличит охват клиентов за счет участия в государственных закупках, что расширит присутствие бренда Lada в Узбекистане", — добавили в компании.

В 2020 году в Узбекистане через дилерскую сеть Roodell, включающую 18 центров по всей стране, было продано более 5 тысяч автомобилей Lada.