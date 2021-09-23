МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. "Камаз" обсуждает запуск нового завода в России по производству легковых электромобилей "Кама-1", сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов. Маск назвал самых конкурентоспособных производителей электромобилей

"У "Камаза" уже есть опыт производства электробусов, и они обсуждают запуск завода в 2024-2025 году. Надо сказать, что сегодня Москва является главным интересантом и драйвером этого процесса", — отметил замминистра.

При этом он уточнил, что речь идет о заводе специально под "Каму-1". "Размерность маленькой машины и большого "Камаза" слишком отличается. В ближайшее время мы будем с интересом следить за новостями от компании, они сейчас ждут решения акционеров и будут определяться с площадкой. Думаю, это будет небольшой завод, производство электромобилей — очень компактная история", — пояснил Морозов.

Ранее в "Камазе" сообщали, что серийное производство электрической новинки начнется не ранее 2023-2024 года. "Камаз" проиндексирует зарплату работникам на 4,3%

"Кама-1" — компактный трехдверный смарт-кроссовер. Электромобиль способен в повседневном режиме проезжать более 250 километров без подзарядки и разгоняться до 150 километров в час, а также работать при температуре до минус 50 градусов. Машина рассчитана на четырех пассажиров.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.