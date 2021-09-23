МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Новые заводы по производству компонентов для электрокаров и машин на водороде начнут строиться в России к 2024 году, заявил в интервью РИА Новости замминистра промышленности и торговли Александр Морозов. "Камаз" рассматривает открытие нового завода электрокаров "Кама-1"

"Появится завод по производству топливных элементов, завод по производству силовой электроники, завод по производству аккумуляторных ячеек. Это то, что у нас в настоящий момент отсутствует. … К 2024 году мы должны заключить специальные инвестиционные контракты с инвесторами. Это значит, что заводы начнут строиться, частные инвесторы примут на себя соответствующие обязательства перед лицом государства", — отметил он.

Морозов пояснил, что сейчас к выпуску готовится важный для отрасли документ — о реализации программы развития компонентов. В нем будут сформулированы правила господдержки для частных компаний, инвестирующих в создание заводов по производству высокотехнологичных компонентов.

Кроме того, интерес высказывают и компании с госучастием. В частности, "Росатом" видит себя инвестором производства водородных топливных элементов и аккумуляторных батарей, "Газпром" — инвестором производства очистки водорода, нефтяные компании — производства водорода.

В целом, по словам замминистра, развитию этих инновационных отраслей в стране будет способствовать ранее утвержденная концепция развития электротранспорта в РФ до 2030 года.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.