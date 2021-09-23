МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты заявили о готовности решить проблему с глобальным кризисом полупроводников, пишет агентство Reuters. СМИ: в Китае готовятся к дефолту одного из крупнейших застройщиков

Напомним, что по причине дефицита полупроводников сокращается производство автомобилей во всем мире.

Итак, власти США намерены обсудить пути преодоления кризиса поставок чипов с компаниями, в числе которых крупнейшие автопроизводители. Это General Motors, Ford Motor и Stellantis.

Помимо них, пишет агентство, к решению проблемы намерены присоединиться такие гиганты, как Apple, Daimler AG, GlobalFoundries, Micron, Microsoft, Samsung, TSMC, Intel.

Вашингтон планирует планирует собрать информацию о ситуации и тупях ее решения от производителей. Это нужно, чтобы получить более подробное представление о вопросе дефицита чипов в промышленности и поиске эффективного решения в кризисе цепочек поставок. Чубайс: цены на ветряную и солнечную энергию в России упали

Как прокомментировал агентству представитель администрации президента США Джо Байдена, власти ожидают обратной связи о "спросе и предложении, запасах, заказах и сегментах клиентов" через 45 дней.

По словам другого чиновника, Белый дом намерен создать систему раннего оповещения о закрытии производств микроэлектроники из-за коронавируса по всему миру. Для реализации этой системы США будут собирать данные от своих посольств и пострадавших предприятий.

Помимо этого правительство Соединенных Штатов намерено оказывать техническую и материальную помощь ключевым заводам, чтобы поддерживать производство чипов.