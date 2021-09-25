МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Женатые мужчины и замужние женщины водят авто немного аккуратнее холостых, поэтому семейное положение учитывается при расчете тарифа на автокаско, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие". Минтранс предложил запретить нарушителям ПДД работать в такси

"В отличие от опыта и качества вождения семейное положение, конечно, не является главным фактором, влияющим на аварийность водителя. Женатые мужчины и замужние женщины водят авто немного аккуратнее. Поэтому семейное положение учитывается при расчете тарифа на автокаско", — отметили они.

"При расчете стоимости полиса для конкретного водителя учитывается множество факторов. Это позволяет предложить каждому клиенту наиболее справедливый тариф по каско. Опыт автомобилиста, возраст и семейное положение – это основные факторы для страховой компании при расчете тарифа", — также пояснили эксперты.

По их подсчетам, молодые люди с небольшим стажем (до 4 лет) за рулем мощных, но не очень дорогих автомобилей – самые неосторожные водители. Именно их действия часто приводят к серьезным последствиям, в том числе, "тоталю" (повреждению автомобиля до состояния нецелесообразности его восстановления). Число выданных россиянам автокредитов в августе выросло на 3%

"Для водителей этой категории из-за высоких рисков стоимость полиса каско может возрастать вдвое. Водители, у которых есть семьи, как правило, водят более аккуратно, за что могут получить скидку на полис до 20%", — добавили в "Согласии".

Так, частота убытков у холостых мужчин на 1,3 п.п. выше, чем у женатых. На аварийность женщин-водителей брак влияет меньше – этот показатель у замужних на 0,7 п.п. меньше по сравнению с теми, у кого мужей нет. По статистике "Согласия", в сравнении с мужчинами в авариях женщины-водители наносят автомобилю менее серьезные повреждения. Средний убыток по каско у автоледи – 98,7 тысячи рублей или на 9% меньше такого же показателя у представителей сильного пола. При этом частота убытков у женщин в среднем немного выше – 12% против 11% у мужчин.