МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Минтранс и МВД закончили трехлетнюю работу над поправками, которые планируется внести в правила дорожного движения. Изменения сейчас рассматривает Минюст. Если поправки будут одобрены, то в России  начнут регулировать движение электросамокатов, пишет "Коммерсант". Издание отметило самые важные изменения в правилах. 

Изменения для владельцев электросамокатов и моноколес

 

  • вводится новый термин — средство индивидуальной мобильности (СИМ) для электросамокатов, моноколес, сигвеев и других устройств с электродвигателями
  • СИМ будет считаться транспортным средством
  • пользователи СИМов не будут больше считаться водителями мопедов
  • предельно разрешенная скорость движения СИМов — 25 км\ч
  • запрещено выезжать на автомагистрали
  • запрещено въезжать в зону действия нового знака "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено"
  • запрещена буксировка СИМа или СИМом
  • при совмещенном движении с пешеходами (по тротуару и т. д.) масса СИМа не должна превышать 35 кг
  • пользователи СИМов должны руководствоваться сигналами светофора в виде силуэта пешехода или велосипеда
  • при выезде из жилой зоны СИМы должны уступать дорогу другим участникам движения
  • пользователям СИМов младше 7 лет можно ездить только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон
  • пользователям от 7 до 14 лет можно также ездить по велосипедным дорожкам
  • пользователям старше 14 лет можно ездить по велосипедной, велопешеходной дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов
  • к нарушителям правил для СИМов, вероятнее всего, будет применяться статья 12.29 КоАП "Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения". Штраф — 800 рублей или 1,5 тысяч рублей, если нарушение совершено в пьяном виде, пишет "Коммерсант"

 

Новые запреты стоянки и остановки

 

  • вводится запрет остановки и стоянки на "островках направляющих и островках безопасности"
  • термин "островок направляющий» вводится впервые. Это "элемент обустройства автодороги, расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней и обеспечивающий благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков"
  • выезжающим на "островки" в Москве и Санкт-Петербурге будет грозить штраф 500 рублей по ч. 1 ст. 12.15 КоАП или штраф 2,5 тысячи рублей по ч. 5 ст. 12.16 КоАП

 

Легализация электронных документов

 

  • пункт 2.1.1, обязывающий водителей иметь с собой СТС, права, ОСАГО и т. д., будет снабжен сноской: "документы, предусмотренные в случае их оформления в электронном виде в соответствии с законодательством, предъявляются в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе"

 

Новые виды светофоров

 

  • появится световая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, которая будет предупреждать водителя о включенном зеленом свете на переходе и наличии там людей, которых надо пропустить

 

Уточнение правил проезда круговых перекрестков

 

  • принцип "на круге главный" теперь будет действовать, если перед перекрестком стоит знак 4.3 "Круговое движение" и нет знака "Уступи дорогу" или "Главная дорога".
  • при этом сохраняется действующее правило: при наличии одного только знака "Уступи дорогу" перед перекрестком будет означать, что транспорт на круге — главный; при наличии одного только знака "Главная дорога" перед перекрестком будет означать, что вы проезжаете первым, а транспорт на круге уступает вам.

 