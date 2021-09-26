Минтранс и МВД хотят обновить правила дорожного движения
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Минтранс и МВД закончили трехлетнюю работу над поправками, которые планируется внести в правила дорожного движения. Изменения сейчас рассматривает Минюст. Если поправки будут одобрены, то в России начнут регулировать движение электросамокатов, пишет "Коммерсант". Издание отметило самые важные изменения в правилах.
Изменения для владельцев электросамокатов и моноколес
- вводится новый термин — средство индивидуальной мобильности (СИМ) для электросамокатов, моноколес, сигвеев и других устройств с электродвигателями
- СИМ будет считаться транспортным средством
- пользователи СИМов не будут больше считаться водителями мопедов
- предельно разрешенная скорость движения СИМов — 25 км\ч
- запрещено выезжать на автомагистрали
- запрещено въезжать в зону действия нового знака "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено"
- запрещена буксировка СИМа или СИМом
- при совмещенном движении с пешеходами (по тротуару и т. д.) масса СИМа не должна превышать 35 кг
- пользователи СИМов должны руководствоваться сигналами светофора в виде силуэта пешехода или велосипеда
- при выезде из жилой зоны СИМы должны уступать дорогу другим участникам движения
- пользователям СИМов младше 7 лет можно ездить только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон
- пользователям от 7 до 14 лет можно также ездить по велосипедным дорожкам
- пользователям старше 14 лет можно ездить по велосипедной, велопешеходной дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов
- к нарушителям правил для СИМов, вероятнее всего, будет применяться статья 12.29 КоАП "Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения". Штраф — 800 рублей или 1,5 тысяч рублей, если нарушение совершено в пьяном виде, пишет "Коммерсант"
Новые запреты стоянки и остановки
- вводится запрет остановки и стоянки на "островках направляющих и островках безопасности"
- термин "островок направляющий» вводится впервые. Это "элемент обустройства автодороги, расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней и обеспечивающий благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков"
- выезжающим на "островки" в Москве и Санкт-Петербурге будет грозить штраф 500 рублей по ч. 1 ст. 12.15 КоАП или штраф 2,5 тысячи рублей по ч. 5 ст. 12.16 КоАП
Легализация электронных документов
- пункт 2.1.1, обязывающий водителей иметь с собой СТС, права, ОСАГО и т. д., будет снабжен сноской: "документы, предусмотренные в случае их оформления в электронном виде в соответствии с законодательством, предъявляются в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе"
Новые виды светофоров
- появится световая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, которая будет предупреждать водителя о включенном зеленом свете на переходе и наличии там людей, которых надо пропустить
Уточнение правил проезда круговых перекрестков
- принцип "на круге главный" теперь будет действовать, если перед перекрестком стоит знак 4.3 "Круговое движение" и нет знака "Уступи дорогу" или "Главная дорога".
- при этом сохраняется действующее правило: при наличии одного только знака "Уступи дорогу" перед перекрестком будет означать, что транспорт на круге — главный; при наличии одного только знака "Главная дорога" перед перекрестком будет означать, что вы проезжаете первым, а транспорт на круге уступает вам.
https://1prime.ru/auto/20210926/834806090.html