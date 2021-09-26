МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Минтранс и МВД закончили трехлетнюю работу над поправками, которые планируется внести в правила дорожного движения. Изменения сейчас рассматривает Минюст. Если поправки будут одобрены, то в России начнут регулировать движение электросамокатов, пишет "Коммерсант". Издание отметило самые важные изменения в правилах.

Изменения для владельцев электросамокатов и моноколес

вводится новый термин — средство индивидуальной мобильности (СИМ) для электросамокатов, моноколес, сигвеев и других устройств с электродвигателями

СИМ будет считаться транспортным средством

пользователи СИМов не будут больше считаться водителями мопедов

предельно разрешенная скорость движения СИМов — 25 км\ч

запрещено выезжать на автомагистрали

запрещено въезжать в зону действия нового знака "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено"

запрещена буксировка СИМа или СИМом

при совмещенном движении с пешеходами (по тротуару и т. д.) масса СИМа не должна превышать 35 кг

пользователи СИМов должны руководствоваться сигналами светофора в виде силуэта пешехода или велосипеда

при выезде из жилой зоны СИМы должны уступать дорогу другим участникам движения

пользователям СИМов младше 7 лет можно ездить только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон

пользователям от 7 до 14 лет можно также ездить по велосипедным дорожкам

пользователям старше 14 лет можно ездить по велосипедной, велопешеходной дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов

к нарушителям правил для СИМов, вероятнее всего, будет применяться статья 12.29 КоАП "Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения". Штраф — 800 рублей или 1,5 тысяч рублей, если нарушение совершено в пьяном виде, пишет "Коммерсант"

Новые запреты стоянки и остановки

вводится запрет остановки и стоянки на "островках направляющих и островках безопасности"

термин "островок направляющий» вводится впервые. Это "элемент обустройства автодороги, расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней и обеспечивающий благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков"

выезжающим на "островки" в Москве и Санкт-Петербурге будет грозить штраф 500 рублей по ч. 1 ст. 12.15 КоАП или штраф 2,5 тысячи рублей по ч. 5 ст. 12.16 КоАП

Легализация электронных документов

пункт 2.1.1, обязывающий водителей иметь с собой СТС, права, ОСАГО и т. д., будет снабжен сноской: "документы, предусмотренные в случае их оформления в электронном виде в соответствии с законодательством, предъявляются в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе"

Новые виды светофоров

появится световая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, которая будет предупреждать водителя о включенном зеленом свете на переходе и наличии там людей, которых надо пропустить

Уточнение правил проезда круговых перекрестков