МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Россияне в возрасте от 18 до 30 лет, так называемые "зумеры", в текущем году предпочитали покупать автомобили марки Kia Rio, а рожденные в период с 1945 по 1963 годы ("бумеры") чаще всего выбирают Toyota RAV4, рассказали РИА Новости в страховой компании "Росгосстрах".

"Рейтинг самых востребованных у молодежи автомобилей в 2021 году выглядит следующим образом. Большинство зумеров (6,7% от всех клиентов по каско на новые машины) выбирают Kia Rio, на втором месте по популярности (5,3%) — Skoda Rapid, а тройку лидеров замыкает Toyota Camry (4,7%)", — уточнили эксперты.

Далее, по их подсчетам, следуют Volkswagen Polo, Toyota RAV 4 и Hyundai Solaris. Отечественные автомобили ВАЗ, Lada 2190 и Lada Granta выбирает около 3,9%. Также в первой десятке по популярности у зумеров оказались Hyundai Creta, Kia Optima/K5 и Volkswagen Tiguan.

Как отметила директор направления по управлению портфелем каско компании "Росгосстрах" Ольга Асташкина, вкусы россиян при выборе нового авто в целом наглядно отражают главные характеристики поколений.

"Люди старше 60 лет традиционно консервативны, они ценят не только комфорт машины, но и ее надёжность, проходимость и приемлемое соотношение цены и качества, поэтому их предпочтение – это во-первых, доступные по стоимости, во-вторых, кроссоверы и прочие вместительные автомобили, подходящие и для города, и для семейных поездок за город", — пояснила она.

По исследованию компании, что "бумеры" (послевоенное поколение, рожденное в период с 1945 по 1963 годы) чаще всего выбирают кроссоверы Toyota RAV 4 (8,3%), Hyundai Creta (5,2%) и Renault Duster (4,5%).