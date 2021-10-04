МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Российских автовладельцев сегодня больше всего волнуют рост цен на топливо и на машины, при этом большинство граждан ждут дальнейшего роста цен на авторынке в ближайшие месяцы, говорится в исследовании маркетплейса "Банкавто" (платформа "Росгосстрах банка"), которое имеется в распоряжении РИА Новости. Каждый четвертый российский автомобилист покупает машину в кредит

"Большинство отметили рост цен на топливо (74%) и на автомобили (59%) как основные причины обеспокоенности в текущих реалиях. В топ-10 причин для волнений также вошли: качество дорожного покрытия — его состояние беспокоит 31% опрошенных, рост цен на обслуживание автомобиля – 23%, нехватка парковочных мест – 20%", — выяснили аналитики.

Отмечается, что еще 18% опрошенных волнуют пробки на дорогах, 14% — налоги и штрафы и столько же – растущие тарифы на страхование автомобиля. Около 12% автовладельцев отметили риски, связанные с владением машины – угон, ДТП, поломки, порча имущества, а 5% россиян назвали несоблюдение ПДД пешеходами среди факторов, нарушающих их спокойствие.

Людей 18-30 лет в большей степени волнует качество дорожного покрытия (61%), респондентов 31-55 лет – рост цен на автомобили, опрошенных старше 55 лет – рост цен на топливо (87%), обслуживание автомобиля (29%), а также пробки (25%).

Большинство опрошенных (87%) в ближайшие месяцы ожидают продолжения роста цена на автомобили. Чаще не сомневаются в том, что рынок ждет повышение цен, это мужчины (35% опрошенных) и респонденты в возрасте 18-30 лет (32%) и 31-45 лет (34%). В то же время не ожидают роста цен 7% респондентов, 6% граждан затруднились с ответом.

"Рост цен продолжается. И пока предпосылок к тому, чтобы он прекратился, попросту нет. Причины все те же: дефицит автомобилей на рынке из-за нехватки микрочипов и комплектующих, остановки заводов и нарушения логистических цепочек и, соответственно, превышение спроса над предложением. Поэтому ждать, пока машины подешевеют, в ближайшие месяцы бессмысленно", — заявил эксперт маркетплейса Денис Мавланов.