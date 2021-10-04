ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — ПРАЙМ. Аналитики отмечают, что цены на зимние автомобильные шины выросли на 25% и выше еще до начала сезона замены, может отмечаться дефицит в категории недорогой резины, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец. В России подорожали автомобили девяти марок

По ее словам, обычно пик спроса на шины в России приходится на середину октября.

"Но в этом году мы наблюдаем значительный рост цен на автомобильные шины уже перед сезоном — до 25% и более в целом по стране. Основные причины удорожания шин — рост цен на сырье, издержки производства, инфляция и система маркировки. Притом падение объемов выпуска еще не компенсировано, и нас может ожидать банальный дефицит автомобильных шин, в первую очередь в более доступных нишах, отмечают аналитики", — сообщила Погребец.

Она добавила, что в целом стоимость зимних шин в стране увеличилась на 15-20% с начала года. С 27 сентября по 3 октября 2021 года средняя цена комплекта, бывшего в употреблении, в РФ составила 14 429 рублей, новой резины — 44 070 рублей.

Погребец отметила, что с 27 сентября по 3 октября 2021 года, спрос на зимнюю резину в России вырос на 105%. Наибольшей популярностью у россиян пользуются зимние шины с шипами. Их подбирают себе 75% автолюбителей, а 25% отдают предпочтение нешипованной резине: фрикционной ("липучкам") и всесезонной.