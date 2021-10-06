МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" сократил продажи своих машин в России в сентябре на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17,2 тысячи, при этом по итогам первых трёх кварталов года показатель продемонстрировал рост на 18%, до 268,8 тысячи машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Водителям Европейской России рассказали, когда следует менять резину

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в сентябре упали в годовом выражении на 22,6%, до 119,5 тысяч машин, при этом с начала года к 1 октября они выросли на 15,1%, до 1,26 миллиона, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). "В сентябре 2021 года продано всего 119 485 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что демонстрирует снижение рынка на 22,6%. Как и ожидалось, негативный тренд продолжается, хотя по результатам первых трех кварталов все же наблюда