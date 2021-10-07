МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Автоконцерн BMW повысит цены на автомобили в России в среднем на 2,1%; изменение стоимости затронет машины, произведенные с 1 ноября текущего года, сообщает компания.
"Повышение рекомендованных цен затронет автомобили производства с 1 ноября 2021 года и в среднем составит 2,1%", — говорится в сообщении.
Стоимость моделей BMW X4, BMW Х5, BMW Х6 и BMW Х7, а также отдельных модификаций BMW 3 серии и BMW X3 повышается с 1 декабря 2021 года. Новые рекомендованные розничные цены на большинство модификаций BMW X3 будут действовать для автомобилей, произведенных с 1 января 2022 года.
В BMW добавили, что вместе с изменением цен возобновлено предложение некоторых опций и исполнений, которые ранее были недоступны. Кроме того, модель BMW 4 серии Cabrio с 1 ноября будет представлена в новой для России модификации 430i xDrive.
https://1prime.ru/auto/20211007/834899202.html
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