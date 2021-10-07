МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Автоконцерн BMW повысит цены на автомобили в России в среднем на 2,1%; изменение стоимости затронет машины, произведенные с 1 ноября текущего года, сообщает компания. BMW за девять месяцев увеличил продажи на 18%

"Повышение рекомендованных цен затронет автомобили производства с 1 ноября 2021 года и в среднем составит 2,1%", — говорится в сообщении.

Стоимость моделей BMW X4, BMW Х5, BMW Х6 и BMW Х7, а также отдельных модификаций BMW 3 серии и BMW X3 повышается с 1 декабря 2021 года. Новые рекомендованные розничные цены на большинство модификаций BMW X3 будут действовать для автомобилей, произведенных с 1 января 2022 года.

В BMW добавили, что вместе с изменением цен возобновлено предложение некоторых опций и исполнений, которые ранее были недоступны. Кроме того, модель BMW 4 серии Cabrio с 1 ноября будет представлена в новой для России модификации 430i xDrive.