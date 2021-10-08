МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Экспортные поставки люксового российского автомобиля Aurus в страны Ближнего Востока и Северной Африки начнутся в следующем году, производство автомобилей идет в соответствии с гнрафиком, заявил журналистам гендиректор компании Адиль Ширинов. Россиянам объяснили, как правильно выбрать автокредит

"Я думаю, что со следующего года они точно начнутся. Но люксовый бренд, возьмите любой люксовый бренд — это основная ориентация все равно на экспорт. … Основной зарубежный акционер это Tawazun — это регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка — ред.), о котором мы говорили. Арабский мир он очень, с одной стороны своеобразный, но это как раз таки основное направление с точки зрения потенциального экспорта в ближайшем будущем, а дальше можно говорить о расширении на Восток", — сказал он.

Ширинов также уточнил, что 70% произведенных на заводе в Елабуге автомобилей планируется поставлять на экспорт, 30% — на внутренний рынок. В перспективе компания планирует выйти на китайский и европейский рынки, ранее отмечал он.

Стоимость автомобиля Aurus Senat в повышенной комплектации в среднем составляет 24 миллиона рублей, добавил Ширинов. "Концепция не поменялась, нет. Это базовые машины, 24 миллиона в повышенной комплектации — это факт на сегодняшний день, это то, что выходит на рынок. Что касается 18 миллионов — это наша целевая (цена — ред), как минимум, к которой мы должны стремиться… 18 миллионов остается, но понимаете, в люксовом бренде невозможно выбрать машину с полки, их не существует, это отдельная конфигурация каждого заказчика", — сказал Ширинов, отвечая на вопрос о стоимости автомобиля.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры Aurus — ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).