МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen в ближайшие месяцы снизит производство автомобилей в России из-за проблем с поставками электронных компонентов, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. BMW повысит цены на автомобили в России

"С начала года значительная нехватка производственных мощностей для выпуска полупроводников приводит к возникновению серьезных проблем с поставками в автомобильной промышленности и, в том числе, влияет на Volkswagen Group Rus. В связи со сложившейся ситуацией объем производства компании будет снижен в ближайшие месяцы", — отметили в компании.

В Volkswagen также уточнили, что увеличат объемы производства, как только с поставками полупроводников наметятся улучшения. Сейчас автопроизводитель в ежедневном режиме следит за ситуацией и намерен корректировать производственный график в зависимости от развития событий.

Автомобили автоконцерна собираются на заводе компании в Калуге (Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid), а также на производственной площадке "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде (Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Octavia и Skoda Karoq).

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей Volkswagen в России за девять месяцев выросли на 2%, до 72,4 тысячи штук, Skoda — на 11%, до 72,6 тысячи штук.