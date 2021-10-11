МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. "Камаз" за 9 месяцев 2021 года увеличил производство автомобилей на 21% — почти до 31 тысячи штук, говорится в сообщении автопроизводителя. Daimler AG вернула в свое прямое распоряжение 15% "Камаза"

"За девять месяцев текущего года выпущено 30 979 автомобилей, отмечен рост на 21 процент в сравнении со значениями 2020 года за тот же период", — отмечается в сообщении.

При этом в сентябре головной автозавод изготовил и сдал для отгрузки более 4 тысяч машин (+10% к сентябрю прошлого года).

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.