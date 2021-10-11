МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Наиболее оптимальная температура для смены летней резины на зимнюю — 5-8 градусов тепла. Однако при первых же признаках заморозков "переобуться" нужно обязательно. Об этом сообщили опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев отметил, что существует определенный температурный режим, который указывает на то, что пора переобуться.

"Это среднесуточная температура около 7-8 градусов. В каких-то регионах эти показатели выше, в каких-то ниже. В данном случае, абсолютно не важно, какой тип зимней резины вы предпочитаете. Для своей безопасности и безопасности окружающих лучше переобуться при первых признаках заморозков", — пояснил эксперт. Водителям напомнили о штрафе при перестроении без "поворотника"

Канаев подчеркнул, что также следует внимательно следить за состоянием своих колес.

"Я переобуваюсь на "липучки", без шипов. Делаю при первых заморозках. Как только передают прогноз погоды с заморозками, сразу делаю это. На самом деле, это очень выгодно: ты не тратишь выходные в очередях на шиномонтаже, с одной стороны, а с другой стороны, можешь ездить большую часть года на этой резине", — рассказал эксперт.

Координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел, в свою очередь, рассказал, что старается менять шины на зимние в первую же неделю ноября.

"У меня есть даты, когда я в одну сторону "переобуваюсь" и в другую. Например, на зимнюю резину в первую неделю ноября. Естественно, если есть какие-то климатические отклонения, дата может сместиться на неделю-другую, поэтому надо смотреть по погоде", — отметил Орел. Он добавил, что при температуре ниже 5 градусов резина теряет свои свойства, что может привести к авариям.

По мнению Орла, "как только среднесуточная ниже 5 градусов опустилась, сразу переобуваемся".