МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует повысить цены на автомобили Lada с 18 октября в среднем на 1,5%, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Бизнесмены назвали самую популярную технику для лизинга

"Дилеры "АвтоВАЗа" получили информацию о повышении цен, насколько нам известно. В среднем это 1,5%", — рассказали в ассоциации, отметив, что дата обновления ценников — 18 октября.

Это уже шестое повышение цен "АвтоВАЗа" с начала года. Согласно актуальному прайс-листу, минимальная стоимость Lada Granta составляет 551 тысячу рублей, Vesta – 784 тысячи рублей, Largus – 769 тысяч рублей, Xray – 762 тысячи рублей, Niva Legend – 650 тысяч рублей, Niva Travel – 821 тысячу рублей.

В РОАД также отметили, что тенденция к росту ценников есть практически у всех брендов. До конца года возможно очередное повышение цен на фоне общей экономической ситуации. "Дефицит не ослабевает. Дилеры говорят, что некоторые машины приходят с производства с отсутствием каких-то опций, мультимедиа или навигации, к примеру", — отметили в ассоциации.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в сентябре на фоне дефицита электронных компонентов упали на 51% — до 17,2 тысячи автомобилей.