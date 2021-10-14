МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. В Госавтоинспекции назвали список санкций, которые применяют к "автолюбителям, не имеющим водительских прав", сообщает autonews.ru.

Госавтоинспекция по республике Карелия предупредила россиян об ответственности для "автолюбителей, не имеющих водительских прав". Представитель ведомства отметил, что отсутствие водительского удостоверения является не только грубым нарушением ПДД, но и ставит под угрозу безопасность дорожного движения. Поэтому за езду без документов предусмотрены значительные санкции.

В частности, штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей предусмотрен для нарушителей, никогда не получавших водительского удостоверения либо для водителей без соответствующей категории в правах. Аналогичное взыскание ждет автомобилистов, садящихся за руль с просроченными правами или документом, в котором содержится неверная информация.

Водителей, кого ранее лишали прав, ждет:

штраф в 30 тысяч рублей,

административный арест на срок до 15 суток,



обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Помимо этого ответственность несет и собственник автомобиля, передавший управление "бесправнику". За это владельца авто оштрафуют на 30 тысяч рублей. Во всех перечисленных случаях автомобиль нарушителя будет эвакуирован на спецстоянку.

Также на штрафстоянку могут отправить автомобиль водителя с действующим удостоверением в случае, если он оставил права дома. Штраф за езду без документов — 600 рублей.