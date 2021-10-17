МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Запчасти для автомобилей в Германии выросли в цене на 44% с 2013 года, подсчитали аналитики из Немецкой страховой ассоциации (GDV).

По их данным, цены почти в три раза превышают общий уровень инфляции в Германии. Сильный рост цен эксперты объясняют "квазимонополией". По их мнению, на рынке автозапчастей "нет свободной и честной конкуренции".

В исследовании отмечается, что больше всего подорожали электронные компоненты — на 67%, а также кузовные детали. Аналитики предполагают, что это произошло из-за того, что детали изготавливаются из алюминия.

По наблюдениям Motor.ru со ссылкой на управление автомобильных технологий министерства энергетики США, на фоне роста цен на автомобили и запчасти к ним с 2008 года падает стоимость литий-ионных аккумуляторных батарей для электрокаров на 87%.