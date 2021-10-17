Минтранс и МВД предложили ввести новые дорожные знаки и пешеходную разметку
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Министерство транспорта совместно с МВД России разработали и предложили ввести новые дорожные знаки и разметку для автомобилистов, пишет РИА Новости.
Министерства уже подготовили соответствующий проект постановления.
Помимо этого, считают в ведомствах, в России следует немного изменить действие уже существующих знаков. В частности, в знак "Остановка запрещена" предложено добавить возможность уменьшения зоны действия при помощи установки знаков "Зона регулируемой стоянки" и "Парковка (парковочное место)".
Предлагается увеличить интервал времени перестановки на три часа — 21-24 вместо 19-21 — для знаков "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца" и "Стоянка запрещена по четным числам месяца".
Итак, что будут обозначать новые знаки:
- места зарядки электромобилей,
- запрет движения для автобусов,
- диагональные пешеходные переходы.
Согласно предложению, о станциях зарядки электромобилей будет информировать специальная табличка.
Документом предусмотрен дорожный знак "Движение автобусов запрещено": он будет распространяться на все автобусы, за исключением маршрутных и школьных.
Новый вид дорожной разметки в проекте обозначает диагональный пешеходный переход.
Помимо этого предлагается совместить знак "Въезд запрещен" с табличками "Вид транспортного средства" и "Время действия".
https://1prime.ru/auto/20211017/834976145.html