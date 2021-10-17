МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Министерство транспорта совместно с МВД России разработали и предложили ввести новые дорожные знаки и разметку для автомобилистов, пишет РИА Новости. США решились на отчаянный шаг ради доллара

Министерства уже подготовили соответствующий проект постановления.

Помимо этого, считают в ведомствах, в России следует немного изменить действие уже существующих знаков. В частности, в знак "Остановка запрещена" предложено добавить возможность уменьшения зоны действия при помощи установки знаков "Зона регулируемой стоянки" и "Парковка (парковочное место)".

Предлагается увеличить интервал времени перестановки на три часа — 21-24 вместо 19-21 — для знаков "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца" и "Стоянка запрещена по четным числам месяца".

Итак, что будут обозначать новые знаки:

места зарядки электромобилей,



запрет движения для автобусов,



диагональные пешеходные переходы.

Согласно предложению, о станциях зарядки электромобилей будет информировать специальная табличка.

Документом предусмотрен дорожный знак "Движение автобусов запрещено": он будет распространяться на все автобусы, за исключением маршрутных и школьных.

Новый вид дорожной разметки в проекте обозначает диагональный пешеходный переход.

Помимо этого предлагается совместить знак "Въезд запрещен" с табличками "Вид транспортного средства" и "Время действия".