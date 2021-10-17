МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Минтранс и МВД России предложили внести изменения в Правила дорожного движения и запретить остановку и движение транспорта на "островках безопасности", следует из проекта постановления правительства, имеющегося в распоряжении РИА Новости. В России предложили ввести новые дорожные знаки

"Дополнить абзацем следующего содержания: (Остановка запрещается) на островках направляющих и островках безопасности", — говорится в документе.

В пояснительной записке уточняется, что для ликвидации хаотичной парковки и обеспечения видимости в подобных местах приходится размещать непредназначенные для этого малые архитектурные формы или бетонные блоки, ухудшающие не только внешний облик города, но и снижающие безопасность дорожного движения, особенно в ночное время и в зимний период.

"Внесение изменений в ПДД в части исключения движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности улучшит видимость транспортных средств и обеспечит повышение безопасности дорожного движения на пересечениях и пешеходных переходах", — указывается в проекте постановления.