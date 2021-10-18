МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с 18 октября повысил цены на автомобили Lada в среднем на 1,5%, следует из обновленных прайс-листов производителя. Названы сроки накопления на новый автомобиль в России

Это уже шестое повышение цен с начала года. О том, что дилеры "АвтоВАЗа" получили информацию о подорожании в среднем на 1,5%, РИА Новости ранее сообщали в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Последнее подорожание было в сентябре — в среднем на 2,5%.

Согласно актуальному прайс-листу, теперь минимальная стоимость Lada Granta составляет 560 тысяч рублей (+1,6%, или 9 тысяч рублей), Vesta – 796 тысяч рублей (+1,5%, или 12 тысяч рублей), Largus – 781 тысячу рублей (+1,6%, или 12 тысяч рублей), Xray – 775 тысяч рублей (+1,7%, или 13 тысяч рублей), Niva Legend – 660 тысяч рублей (+1,5%, или 10 тысяч рублей), Niva Travel – 832 тысячи рублей (+1,3%, или 11 тысяч рублей).

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в сентябре на фоне дефицита электронных компонентов упали на 51% — до 17,2 тысячи автомобилей.