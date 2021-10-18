МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Первый замглавы комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев заявил РИА Новости, что законопроект об отмене обязательного техосмотра Госдума рассмотрит, предположительно, в осеннюю сессию, до конца ноября.

"Мы считаем, проходить техосмотр для владельцев легковых автомобилей – это требование избыточное. В данный момент законопроект разослан по регионам, в осеннюю сессию он будет рассмотрен и принят, как мы предполагаем, до конца ноября", — заявил Федяев.

По его словам, большая часть автопарка России (более 55 миллионов единиц автотранспорта) — это автомобили новые, на гарантии, те, которые проходят регулярно техобслуживание, а не техосмотр на специализированных технических станциях.

"Кроме того, машины уже производят такого уровня, что гаражный ремонт уходит в прошлое, так как доля очень подержанных автомобилей все меньше. Поэтому мы поддерживаем инициативу, которая упрощает жизнь большей части автолюбителей, это более честно по отношению к ним", — пояснил Федяев.

Он обратил внимание на общественный транспорт — автобусы, спецтехнику. Техосмотр для них остается. "Это большие объемы и большие веса, и чаще всего самые тяжелые дорожно-транспортные происшествия происходят именно с крупной техникой, поэтому в этом отношении остается усиленный контроль", — пояснил депутат.

"По поводу риска появления на дорогах неисправных авто у нас остается правило в ПДД, что автовладелец обязан гарантировать исправность автотранспортного средства, на это есть полномочия ГИБДД", — добавил парламентарий.