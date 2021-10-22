МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Выручка французской автомобилестроительной группы Renault от участия в "АвтоВАЗе" за первые три квартала 2021 года выросла в годовом выражении на 15,4%, до 2,022 миллиарда евро, говорится в отчете французской компании. "АвтоВАЗ" снова поднял цены на Lada

В третьем квартале выручка Renault от участия в "АвтоВАЗе" составила 537 миллионов евро, что на 19% ниже показателя годичной давности.

При этом выручка группы Renault за три квартала увеличилась на 12,3%, до 32,344 миллиарда евро, а за третий квартал уменьшилась на 13,4%, до 8,987 миллиарда евро.

За девять месяцев компания продала на 3,3% меньше автомобилей — 2,281 миллиона единиц, а за третий квартал — на 0,1% больше, 759 тысяч машин.

Renault S. A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций. Компания является собственником румынской марки Dacia, корейской Renault Samsung Motors. Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — ПАО "АвтоВАЗ" и в Ижевске — ООО "Лада Ижевск".