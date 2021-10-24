МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Министерство транспорта РФ намерено пересмотреть тарифы на проезд по платным дорогам в сторону повышения, объясняя решение высокими затратами на их строительство. Ведомство разработало соответствующий документ, который опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту Минтранса, максимальный тариф на проезд по уже действующим платным дорогам вырастет до пяти рублей за километр. Проезд по новым трассам, которые еще планируется построить или еще строятся, будет стоить восемь рублей за километр.

Сейчас, по данным Минтранса, километр платной дороги в России стоит в среднем 3,65 рубля. Это дешевле, чем в Европе на 35,5%.

Ведомство также поясняет в документе необходимость пересмотра тарифов: повышение поможет компенсировать расходы на строительство и обслуживание сложных и дорогих дорожных проектов.