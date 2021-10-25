МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Автоконцерн Hyundai приостановит производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге на период нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября), сохранив при этом зарплату сотрудникам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"В связи с объявленным на федеральном уровне режимом нерабочих дней и предстоящим государственным праздником, в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года на заводе "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" будет действовать режим нерабочих дней с сохранением зарплаты сотрудников", — сообщил автопроизводитель.

В России вводятся нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в целях борьбы с коронавирусом. При этом в ряде регионов РФ нерабочие дни вводятся раньше — например, в Москве с 28 октября по 7 ноября. В этот период в столице будут закрыты торговые центры и большинство организаций, за исключением магазинов с товарами первой необходимости, продуктовых и аптек.

При этом крупнейшие отечественные автопроизводители — "АвтоВАЗ", ГАЗ и "Камаз" — сообщили РИА Новости, что не планируют приостанавливать конвейер в нерабочие дни, так как являются системообразующими предприятиями с высокой долей вакцинированных сотрудников.