ВЛАДИВОСТОК, 26 окт — ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России с начала года увеличились в пять раз к аналогичному периоду 2020 года, подержанных — выросли на 58%, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец. Эксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля

"Эксперты "Дрома" проанализировали данные о продажах электромобилей в 2021 году. За девять месяцев текущего года рынок подержанных машин с электродвигателем вырос на 58% относительно аналогичного периода прошлого года. А продажи новых электромобилей в январе-сентябре 2021 года увеличились в 5 раз к такому же периоду 2020 года", — сообщила Погребец.

По ее словам, при этом рынок электромобилей в России остается очень маленьким — продажи этих машин занимают всего 0,4% в общем объеме реализуемых авто. Средняя цена электромобиля составляет 1,4 миллиона рублей, что в два раза выше средней стоимости авто с двигателем внутреннего сгорания — 632 тысячи рублей.

"Продажи электромобилей в стране стремительно растут год от года, и очевидно, что этот тренд продолжится. За девять месяцев 2021 года электромобилей уже продано на 16% больше, чем за весь прошлый год. Одним из стимулов роста их популярности — беспошлинный ввоз электромобилей, который заработал с 4 мая 2020 года. Но эти авто все еще являются роскошью для большинства россиян, так как их средняя цена значительно больше стоимости автомобилей с ДВС", — отметил аналитик Игорь Олейников, чей комментарий привела Погребец. Дальше – пешком: мировому автопрому грозит полный паралич

По данным экспертов, самым популярным электромобилем в России остается Nissan Leaf, 74% всех продаж электромобилей приходится именно на эту модель. Автомобили марки Tesla занимают 11%, 15% — это электромобили других производителей. В Москве и Санкт-Петербурге популярнее премиум-сегмент таких машин и новые электромобили. В Сибири и на Дальнем Востоке рынок электромобилей в основном составляют подержанные Nissan Leaf, привезенные из Японии.

"Также портал провел всероссийский опрос и выяснил, что 63% автолюбителей страны хотели бы приобрести электромобиль в ближайшие пару лет. При этом 28% автолюбителей откладывают покупку из-за стоимости и небольшого выбора, а 23% останавливает отсутствие зарядных станций. Но 12% россиян не видят проблем и уже рассматривают покупку машины с электродвигателем", — отметила Погребец.