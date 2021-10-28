МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в сентябре сократилось на 41,5% в годовом выражении, до 67,169 тысячи машин, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Эксперт спрогнозировал рост ставок по автокредитам

В том числе производство автомобилей для внутреннего рынка за прошлый месяц упало на 47,4%, до 14,297 тысячи машин, а автомобилей, направляемых на экспорт, на 39,6%, до 52,872 тысячи.

С начала года производство автомобилей в стране при этом выросло, на 3,8%, до 656,776 тысячи, для внутреннего рынка — снизилось на 6,1%, до 113,349 тысячи, на экспорт — поднялось на 6,1%, до 543,247 тысячи машин, также говорится в сообщении SMMT.

Организация также отметила, что производству пока мешают перебои, вызванные дефицитом полупроводников, а также потери производственных мощностей из-за закрытия одного из крупнейших заводов Великобритании.

В марте SMMT указывала, что, согласно последнему прогнозу, производство автомобилей в Великобритании выйдет на путь восстановления в текущем году и составит по его итогам 1,05 миллиона, что на 15,8% больше, чем годом ранее. По прогнозам, в 2022 году производство автомобилей достигнет 1,1 миллиона, с потенциалом для дополнительного роста, однако оно останется ниже 1,3 миллиона машин, произведенных в 2019 году.