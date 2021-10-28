МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Для части российских водителей полис обязательного страхования автомобиля (ОСАГО) станет дороже, пишет газета "Известия". Металлурги пожаловались Белоусову на "неэффективность РЖД"

Банк России объявил о планах дополнительно расширить границы тарифного коридора по ОСАГО, а также изменить региональные коэффициенты на этот вид страхования.

Предлагается расширить диапазон базовых ставок по ОСАГО в обе стороны на 10% для частных автомобилей, на 4,9% — для общественного транспорта, на 30% — для такси. Отмечается, что это нововведение поможет страховым компаниям увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков.

В частности, страховка может подорожать для трех категорий водителей. Это:

молодые водители,



часто попадающие в аварии



таксисты.

В ЦБ рассчитали, что тарифный коридор для транспортных средств категорий "A" и "M", находящихся в собственности как физических, так и юрлиц, составит от 438 до 2013 рублей.

Для машин категорий "В" и "ВЕ"юридических лиц — от 1152 рублей до 4541 рубля. Сюда же входят транспортные средства специального назначения и транспортных средств оперативных служб.

Для физлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) тарифный коридор составит от 2224 до 5980 рублей.

Для такси — от 2014 до 12 505 рублей.

Помимо этого в Москве и Казани — считаются наиболее опасными с точки зрения ПДД городами — территориальный коэффициент планируют снизить с 1,9 до 1,8.

В Санкт-Петербурге — снижение может составить с 1,72 до 1,64, в Новосибирске — с 1,63 до 1,56.

А вот в Севастополе, Симферополе и Назрани коэффициент поднимут с 0,64 до 0,76. В Магадане — увеличится с 0,73 до 0,82.