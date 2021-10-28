МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Выручка от продаж автоконцерна Stellantis (бывших Fiat и PSA) по итогам девяти месяцев текущего года поднялась на 21% на базовой основе (если бы сделка по слиянию произошла 1 января), до 107,861 миллиарда евро с 89,385 миллиарда евро годом ранее, говорится в сообщении компании. Выпуск автомобилей в Британии в сентябре упал на 42%

Чистая выручка при этом поднялась почти втрое, до 105,161 миллиарда евро с 31,589 миллиарда годом ранее, сообщается в отчетности.

В третьем квартале выручка составила 32,551 миллиарда евро, что меньше на 14% на базовой основе и в 2,7 раза выше, чем годом ранее.

Компания вместе с этим оценила потери от дефицита полупроводников в третьем квартале примерно в 30% от запланированного производства, или около 600 тысяч машин. Stellantis отмечает неопределенность для прогноза из-за влияния дефицита полупроводников в текущем году.

Stellantis — объединенная компания PSA Group (Peugeot-Citroen) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA), сделка по слиянию была закрыта в январе 2021 года.