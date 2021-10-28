ФАС проверит "АвтоВАЗ" на предмет навязывания оборудования
ФАС проверит информацию о навязывании "АвтоВАЗом" допоборудования при продаже Lada
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит новую модель реализации автомобилей Lada "АвтоВАЗом", говорится в сообщении ведомства.
В ФАС напомнили, что ранее в СМИ появилась информация о том, что с 15 ноября компания планирует продавать автомобили с навязыванием дополнительного оборудования. При этом цены на Lada с этой даты в официальных прайс-листах автомобилей будут установлены уже с учетом стоимости дополнительных аксессуаров.
"Антимонопольная служба проведет проверку соответствия действий компании требованиям антимонопольного законодательства. В случае обнаружения признаков нарушения закона о защите конкуренции ведомство примет меры реагирования", — отмечается в сообщении ведомства.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в сентябре на фоне дефицита электронных компонентов упали на 51% — до 17,2 тысячи автомобилей.
https://1prime.ru/auto/20211028/835064615.html
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