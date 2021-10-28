МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Виновниками ДТП на российских дорогах чаще всего становятся водители от 30 до 34 лет "со стажем" на авто с пробегом до 10 лет, говорится в исследовании экспертов "АльфаСтрахования", проанализировавших данные обращений по полисам ОСАГО, а также случаи прямого возмещения убытков с 2019 года по настоящий момент. Эксперт рассказал о самых ненужных опциях в современном авто

"Наибольшее количество аварий (17%) произошло по вине водителей в возрасте 30-34 лет. На втором месте оказались автолюбители 35-39 лет. На их долю приходится 16% всех ДТП. Первую тройку с показателем 13% замыкают сразу две возрастные группы — автолюбители 25-29 лет и 40-44 лет", — говорится в сообщении.

Как указывается в исследовании, чаще всего (28,4%) виновники аварий находились за рулем автомобилей возрастом от 6 и до 10 лет. На втором месте (25,8%) подержанные авто, выпущенных в период с 2006 по 2010 год. Далее следуют практические новые транспортные средства с пробегом до 5 лет — 19,3%.

"Анализ данных показал, что водители в возрасте от 30 до 34 лет чаще всего провоцируют аварии, так как уже обладают большим опытом вождения и иногда позволяют себе "лихачить" на дороге. Вторая группа — водители 35-39 лет — также попала в рейтинг из-за пренебрежения правилами дорожного движения", — комментирует директор департамента страховых выплат "АльфаСтрахование" Александр Харагезов.

"В целом, уровень дорожно-транспортной аварийности в России в этом году сохраняется на высоком уровне", — добавляет он.

Группа "АльфаСтрахование" — частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг. Группа объединяет АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Медицина АльфаСтрахования" и входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп".