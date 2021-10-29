БРЮССЕЛЬ, 29 окт — ПРАЙМ, Мария Князева. Недостаток магния на рынке Евросоюза пока не повлиял на производство алюминия, но проблема может обостриться в ноябре, заявила РИА Новости Европейская ассоциация поставщиков для автомобильной отрасли CLEPA. Цены на магний в Китае снизились после возобновления производства

"Хотя цепочка поставок алюминия находится в напряжении, а поставщики для автомобильной промышленности сталкиваются с высокими ценами и более длительным сроком выполнения заказов, дефицит магния пока не повлиял на производство алюминия", — считают в ассоциации.

Запасы магния, скорее всего, достигнут критического уровня к концу ноября. "Это может привести к перебоям в производстве алюминия", — констатирует CLEPA. Причём это может произойти в тот момент, когда запасы товаров будут низкими: все большее число поставщиков запчастей и полуфабрикатов сообщает о быстром их сокращении.

Магний используется для производства алюминия и, следовательно, важен при создании автомобилей. Растущий спрос на электромобили усиливает зависимость сектора от алюминия, поскольку электромобиль может содержать его до 600 килограммов, против максимум 150 килограммов в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Целый ряд европейских отраслевых ассоциаций, среди которых и CLEPA, ранее в октябре призвали власти ЕС к действиям из-за дефицита магния. В совместном заявлении они отмечали, что к концу ноября в Европе могут закончиться его запасы.

Ассоциации призывали Еврокомиссию и национальные правительства работать с китайскими коллегами над немедленными действиями для смягчения проблемы дефицита. Это связано с резким сокращением поставок из Китая, а ЕС почти полностью зависит от них — на 95%, сообщали ассоциации. Из-за сложившейся ситуации наибольшему риску подвержены отрасли, производящие и использующие алюминий, чугун и сталь, среди них автомобилестроение. Представители бизнеса видят риск остановки производств и потери рабочих мест по всей Европе.

CLEPA, основанная в 1959 году, объединяет более 100 известных мировых поставщиков автомобильных запчастей, систем и модулей, а также более 20 национальных торговых и отраслевых ассоциаций Европы, говорится на сайте ассоциации. Она представляет интересы более 3 тысяч компаний и охватывает все виды продуктов и услуг в цепочке поставок для автомобильной промышленности.