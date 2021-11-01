МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" намерен приобрести 40% компании-поставщика компонентов "Объединенные автомобильные технологии" (ОАТ), принадлежащей "Камазу", следует из документа, опубликованного на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС). ФАС проверит "АвтоВАЗ" на предмет навязывания оборудования

"В Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) поступило ходатайство акционерного общества "АвтоВАЗ" о приобретении 40% голосующих акций зарегистрированного на территории Российской Федерации акционерного общества "Объединенные автомобильные технологии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ходатайство от "АвтоВАЗа" поступило 29 октября.

"Советы директоров "АвтоВАЗа" и "Камаза" одобрили изменение акционерного капитала АО "ОАТ" с созданием совместного партнерства (ПАО "Камаз" будет владеть 45% акций, а АО "АвтоВАЗ" — 40% акций) для развития компетенций OAT в области производства современных автомобильных компонентов", — прокомментировали РИА Новости продажу 40% акций ОАТ в пресс-службе "Камаза".

Сделку планируется завершить к концу года после получения соответствующих разрешений регулятора, уточнили в компании.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.