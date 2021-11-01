"АвтоВАЗ" хочет купить 40% компании "Объединенные автомобильные технологиии", принадлежащей "Камазу"
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" намерен приобрести 40% компании-поставщика компонентов "Объединенные автомобильные технологии" (ОАТ), принадлежащей "Камазу", следует из документа, опубликованного на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
"В Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) поступило ходатайство акционерного общества "АвтоВАЗ" о приобретении 40% голосующих акций зарегистрированного на территории Российской Федерации акционерного общества "Объединенные автомобильные технологии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ходатайство от "АвтоВАЗа" поступило 29 октября.
"Советы директоров "АвтоВАЗа" и "Камаза" одобрили изменение акционерного капитала АО "ОАТ" с созданием совместного партнерства (ПАО "Камаз" будет владеть 45% акций, а АО "АвтоВАЗ" — 40% акций) для развития компетенций OAT в области производства современных автомобильных компонентов", — прокомментировали РИА Новости продажу 40% акций ОАТ в пресс-службе "Камаза".
Сделку планируется завершить к концу года после получения соответствующих разрешений регулятора, уточнили в компании.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
https://1prime.ru/auto/20211101/835087650.html