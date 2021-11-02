МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. По данным аналитиков рынка, цены на автомобильные шины в России заметно подросли. Так, рост цен на зимние шины оценивается в 15-20% по сравнению с началом года. О том, как эксплуатировать шины и каким образом их хранить, а также что сделать, чтобы продлить срок службы, написало радио Sputnik со ссылкой на комментарий вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.

КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ РЕЗИНА СЛУЖИЛА КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ?

Эксперт рассказал о том, что шины — это объект естественного износа, поэтому если вы хотите продлить их "жизнь", важно соблюдать базовые правила: мягко двигаться и мягко тормозить, чтобы избежать преждевременного износа. Если шина уже износилась, то пытаться ее восстановить не только бесполезно, но и опасно, пояснил Шапарин. Водителей предупредили, когда у авто могут внезапно отказать тормоза

"Все истории с наваркой шин (процесс восстановления протектора, — ред.) — это абсолютно бессмысленно. Потому что та резиновая смесь, которая при этом используется, не может и не должна применяться в шинной индустрии, она не обеспечивает должного качества сцепления с дорогой. Также отдельные "умельцы" нарезают, углубляют протектор, этого делать тоже нельзя, потому что шина перестает быть прочной, теряет свои конструктивные особенности. Любой удар, камень приводят мгновенно к разрыву, поэтому в таких случаях вы только повышаете риски", — объяснил эксперт.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ ШИН?

Из-за разрыва логистических цепочек, вызванного пандемией, этой осенью обозначился дефицит шин отдельных размеров. Поэтому, а также из-за роста цен, больше людей стали склоняться к приобретению шин, бывших в употреблении.

По словам Шапарина, при покупке таких шин нужно обратить внимание на несколько моментов.

Во-первых, надо смотреть год выпуска шины: желательно, чтобы ей было меньше трех лет.

Во-вторых, нужно обратить внимание на то, как шина хранилась: если она хранилась неправильно, то у нее будут небольшие растрескивания по бортам и так далее.

В-третьих, нужно смотреть на равномерность износа — не должно быть износа с одной стороны больше, чем с другой.

"Надо смотреть, чтобы не было заплаток, и, главное, чтобы не было грыж (локальных вздутий — ред.), потому что шину с грыжей эксплуатировать нельзя, она неминуемо взорвется", — посоветовал эксперт.

КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ШИНЫ?

Шапарин подчеркнул, что в идеале шина должна быть надета на диск, они должны быть сложены горизонтально в столбик одна на другую, то есть не вертикально, не висеть. Тогда это действительно продлевает срок хранения шины, срок ее возможной эксплуатации, но в любом случае все имеет пределы.

Если шина очень старая, она, конечно, не будет работать так, как должна.