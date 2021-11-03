МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Стоимость новых автомобилей в России до конца года вырастет ещё на 4-5%, говорится в исследовании Банкавто (цифровая платформа РГС Банка), которое есть в распоряжении РИА Новости. В Минсельхозе допустили рост цен на молочную продукцию

"Рост цен не прекращался в течение всех 9 месяцев… Прайс-листы в формате рекомендуемых розничных цен на большинство моделей еще подрастут до конца года в пределах 4-5%", — отмечает эксперт Банкавто.

Среди драйверов роста — повышенный спрос и дефицит автомобилей. Участники рынка не ожидают улучшения ситуации с обеспечением складов новыми машинами вплоть до второй половины 2022 года. Проблемы авторитейла, вызванные прежде всего нехваткой высокотехнологичных электронных компонентов, по-прежнему не решены и, по прогнозам, останутся на повестке дня и в 2023 году, отмечается в исследовании.

В Банкавто также проанализировали динамику средних цен за девять месяцев на наиболее востребованные в России модели машин B-класса. Так, сильнее всего на рынке выросла средняя цена на Volkswagen Polo: на 27,4% к аналогичному периоду прошлого года, в среднем до 1,19 миллиона рублей. Следом идут Lada Vesta (+14,1%, 1 миллион рублей), Hyundai Solaris (+12,5% 1,05 миллионов рублей), Lada Granta (+11,1%, 673 тысяч рублей) и Kia Rio (+10,3% 1,07 миллионов рублей).

В сегменте SUV B-класса самое большое подорожание зафиксировано у Renault Duster. Его средняя цена по итогам трех кварталов составила 1,33 миллиона рублей (+24,6%), Hyundai Creta в среднем продавали за 1,45 миллиона рублей (+15,4%), а Kia Seltos — за 1,66 миллиона (+11,2%), отмечается в исследовании.