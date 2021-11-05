МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ вводит единые требования к дорожным камерам и программному обеспечению видеофиксации нарушений правил ПДД, что позволит исключить ситуации, когда не нарушавшие правил водители получали штрафы, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

"В проект нового КоАП заложен очень важный момент – единые требования к дорожным камерам и программному обеспечению по видеофиксации нарушений правил дорожного движения, их должно будет определить правительство России. Отсутствие единых требований влечет многочисленные нарушения прав водителей транспортных средств", — сказала она.

Например, напомнила Рукавишникова, в ряде субъектов РФ, вследствие некорректной работы камер, при фактическом отсутствии события правонарушения десятки тысяч водителей были вынуждены обжаловать вынесенные в отношении них постановления о привлечении к ответственности.

"Главная проблема – нечеткий снимок с некачественной видеокамеры не позволяет со стопроцентной уверенностью определить номер автомобиля. Это, например, приводит к тому, что штрафы за нарушения скоростного режима приходят с видеокамер, расположенных на тех трассах, по которым данный автомобиль в указанные дату и время не проезжал. Это водителю и приходится доказывать в суде", — пояснила сенатор, подчеркнув, что унификация средств видеофиксации и программного обеспечения позволит снять эту проблему.

Также, отметила она, водители должны быть осведомлены о местах размещения таких средств видеофиксации, иначе штрафные санкции применяться не могут. Для ускорения введения этих новых правил в Госдуму внесен законопроект по изменениям действующего КоАП, который должен быть рассмотрен депутатами уже в осеннюю сессию, напомнила Рукавишникова.