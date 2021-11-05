МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского концерна Honda Motor, приходящийся на акционеров компании, по итогам первого полугодия 2021-2022 финансового года, завершившегося 30 сентября, составила 389,209 миллиарда иен (около 3,4 миллиарда долларов), что в 2,4 раза больше аналогичного показателя предшествовавшего финансового года, говорится в отчете компании. Uber за январь-сентябрь сократил чистый убыток в 4 раза

Разводненная прибыль на акцию по итогам полугодия составила 225,43 иены (1,98 доллара) после 92,7 иены (0,81 доллара) на акцию год назад. Выручка Honda выросла на 21% и составила 6,988 триллиона иен (61,4 миллиарда долларов).

По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль компании уменьшилась на 30,8%, до 166,697 миллиарда иен (1,46 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 96,56 иены (0,85 доллара) после 139,53 иены (1,23 доллара) на акцию годом ранее. Выручка уменьшилась на 6,8%, до 3,404 триллиона иен (29,9 миллиарда долларов).

По итогам всего финансового года, который завершится 31 марта 2022 года, компания ожидает роста выручки на 10,9% в годовом выражении, до 14,6 триллиона иен (128,3 миллиарда долларов), и чистой прибыли в 660 миллиардов иен (5,8 миллиарда долларов).

Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.