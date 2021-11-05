МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. С нового 2022 года в России предлагают ввести новый штраф, ужесточить наказание за превышение скорости на дорогах, а также отменить скидки на оплату постановлений, пишет Autonews.

Со следующего года для водителей могут внедрить целый ряд важных изменений.

Первое. Может появиться новый штраф в 3 тысячи рублей за опасное вождение. Это нововведение содержится в проекте измененного Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), инициатива принадлежит Минюсту.

Само понятие "опасное вождение" появилось в ПДД еще в 2016 году. В него включили целый ряд опасных маневров, которые не должны выполнять водители.

Другое предложение — ужесточить наказание за превышение скоростного режима. Эту инициативу внесла депутат от партии "Яблоко" Дарья Беседина. Среди ее предложений:

снижение нештрафуемого порога с 20 км/ч до 5 км/ч. Если проект будет одобрен — штраф за это нарушение составит 500 рублей.

За превышение скоростного режима на 10-20 км/ч водитель выложит уже 1 тысячу рублей.



За превышение лимита на 20-40 км/ч нарушителя оштрафуют на 2,5 тысячи рублей.

Обязательные работы до 35 часов или штраф в 10 тысяч рублей ждут тех, кто превысил скорость на 40-60 километров в час.



За превышение скорости на 60-80 км/ч водителя ждет лишение прав и до 60 часов обязательных работ или штраф в размере 15-20 тысяч рублей.

Превышение скорости более чем на 80 км/ч обернется для нарушителя административным арестом до 15 суток и лишением прав.

Еще одно предложение — исключить возможность уплаты подобных штрафов со скидкой. В настоящее время в России на некоторые штрафы за превышение скорости распространяется скидка в 50%, если человек оплачивает постановление в течении 20 дней.