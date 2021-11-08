МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Госавтоинспекция перечислила случаи, когда владельцы машин могут спокойно пользоваться транспортными средствами без полисов ОСАГО в текущем 2021 году. СМИ сообщили о налоговом счете Илона Маска на $15 миллиардов

Как разъяснили в отделении ГИБДД республики Алтай, Федеральный закон № 40-ФЗ обязывает владельцев транспортных средств оформлять полис ОСАГО. Именно он покроет нанесенный машинам ущерб в случае ДТП и виновному не придется возмещать убытки пострадавшим из своего кармана.

"Обязанность по страхованию гражданской ответственности распространяется на владельцев всех используемых на территории Российской Федерации транспортных средств, кроме следующих случаев", — напомнили в отделении.

В частности, исключения составляют:

транспортные средства, передвигающиеся с максимальной скоростью до 20 км/ч;

без доступа к эксплуатации на дорогах общего пользования;

транспорт, не подлежащий постановке на учет в Госавтоинспекции;

автомобили, которые прошли регистрацию в другом государстве и ан них оформлен полис международной системы страхования;

прицепы к легковым машинам;

транспортные средства с гусеничными, полугусеничными, санными и другими неколесными движителями.

Поэтому, ОСАГО не нужно оформлять водителям тех машин, которые не требуют регистрации в Госавтоинспекции. Это могут быть снегоходы, гусеничные тракторы, электрические самокаты, моноколеса, скутеры и мопеды с объемом мотора до 50 куб. см.

На остальные транспортные средства требуется в обязательном порядке оформлять полис ОСАГО. В случае его отсутствия водителя ждет штраф 800 рублей.