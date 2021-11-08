ГИБДД перечислила случаи, когда водителям не нужно покупать ОСАГО в 2021 году
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Госавтоинспекция перечислила случаи, когда владельцы машин могут спокойно пользоваться транспортными средствами без полисов ОСАГО в текущем 2021 году.
Как разъяснили в отделении ГИБДД республики Алтай, Федеральный закон № 40-ФЗ обязывает владельцев транспортных средств оформлять полис ОСАГО. Именно он покроет нанесенный машинам ущерб в случае ДТП и виновному не придется возмещать убытки пострадавшим из своего кармана.
"Обязанность по страхованию гражданской ответственности распространяется на владельцев всех используемых на территории Российской Федерации транспортных средств, кроме следующих случаев", — напомнили в отделении.
В частности, исключения составляют:
- транспортные средства, передвигающиеся с максимальной скоростью до 20 км/ч;
- без доступа к эксплуатации на дорогах общего пользования;
- транспорт, не подлежащий постановке на учет в Госавтоинспекции;
- автомобили, которые прошли регистрацию в другом государстве и ан них оформлен полис международной системы страхования;
- прицепы к легковым машинам;
- транспортные средства с гусеничными, полугусеничными, санными и другими неколесными движителями.
Поэтому, ОСАГО не нужно оформлять водителям тех машин, которые не требуют регистрации в Госавтоинспекции. Это могут быть снегоходы, гусеничные тракторы, электрические самокаты, моноколеса, скутеры и мопеды с объемом мотора до 50 куб. см.
На остальные транспортные средства требуется в обязательном порядке оформлять полис ОСАГО. В случае его отсутствия водителя ждет штраф 800 рублей.
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