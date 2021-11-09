МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Американский диверсифицированный технологический концерн General Electric (GE) планирует разделиться на три компании, отвечающие за здравоохранение, энергетику и авиацию, говорится в релизе компании. "АвтоВАЗ" сократил продажи Lada в России

"GE объявила сегодня о своем плане создать три ведущие в индустрии, публичные компании, ориентированных на растущие сектора авиации, здравоохранения и энергетики", — говорится в релизе компании.

Компания отмечает, что GE Healthcare будет создана в 2023 году и в ней GE намерена сохранить долю в 19,9%. Объединение из трех подразделений GE Renewable Energy, GE Power и GE Digital будет отвечать за энергетический сектор. Эта энергетическая компания станет отдельным бизнесом в 2024 году. После этих сделок сама GE станет авиастроительной компанией.

Гендиректор компании Лоуренс Калп (H. Lawrence Culp, Jr.) отметил, что каждая из компаний, сосредоточившись на своем направлении, получит выгоду от совей узкой направленности, индивидуального распределения капитала и стратегической гибкости.

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа.