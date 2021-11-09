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https://1prime.ru/auto/20211109/835165273.html
ОНФ подсчитал, сколько сэкономят автомобилисты на отмене обязательного ТО
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Российские автомобилисты смогут сохранить более 100 миллиардов рублей благодаря отмене обязательного техосмотра, подсчитали в Общероссийском народном фронте. По мнению экспертов... ПРАЙМ, 09.11.2021
авто, бизнес, новости, онф, техосмотр, автомобили
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российские автомобилисты смогут сохранить более 100 миллиардов рублей благодаря отмене обязательного техосмотра, подсчитали в Общероссийском народном фронте.
По мнению экспертов ОНФ, ужесточение ТО обошлось бы водителям в сумму от 100 до 200 миллиардов рублей, сообщает пресслужба организации.
Ранее во вторник депутаты Госдумы в первом чтении приняли представленный "Единой Россией" законопроект, который предусматривает отмену обязательного техосмотра для личного транспорта. Решение поддержали 403 парламентария.
В свое время эту идею активно поднимали эксперты Общероссийского народного фронта, напомнил депутат Госдумы, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич.
В ОНФ предлагали изменить систему техосмотра транспорта, в частности сделать его добровольным для личных легковых автомобилей и разрешить оформление полиса ОСАГО без диагностической карты, цитирует Кастюкевича пресс-служба ОНФ.