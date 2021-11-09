МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российские автомобилисты смогут сохранить более 100 миллиардов рублей благодаря отмене обязательного техосмотра, подсчитали в Общероссийском народном фронте.

По мнению экспертов ОНФ, ужесточение ТО обошлось бы водителям в сумму от 100 до 200 миллиардов рублей, сообщает пресслужба организации.

Ранее во вторник депутаты Госдумы в первом чтении приняли представленный "Единой Россией" законопроект, который предусматривает отмену обязательного техосмотра для личного транспорта. Решение поддержали 403 парламентария.

В свое время эту идею активно поднимали эксперты Общероссийского народного фронта, напомнил депутат Госдумы, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич.

В ОНФ предлагали изменить систему техосмотра транспорта, в частности сделать его добровольным для личных легковых автомобилей и разрешить оформление полиса ОСАГО без диагностической карты, цитирует Кастюкевича пресс-служба ОНФ.