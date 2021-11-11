МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Спрос на автомобильные услуги и товары в преддверии зимы по сравнению с прошлым годом вырос в разы, говорится в исследовании сервиса "СберАвто" и аналитического ресурса "Чек Индекс" (оба входят в экосистему Сбербанка), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Аналитики спрогнозировали рост цен на новые автомобили в России

"Услуги автосервисов перед приходом зимы стали востребованнее на 56% по сравнению с показателем октября 2020 года. Средний чек за одно посещение автосервиса вырос на 13% до 4650 рублей. Услугами автомоек пользуются на 171% чаще — средняя стоимость одной мойки в среднем по России составляет 490 рублей (рост на 5%). А услуги шиномонтажа стали востребованнее на 181% — одно посещение теперь обходится в 1290 рублей (рост на 6% по сравнению с показателем за октябрь 2020 года)", — подсчитали авторы исследования.

Аналитики изучили спрос и средний чек на услуги, популярные у автомобилистов перед началом зимнего сезона, в октябре 2021 года и провели сравнение с показателями октября 2020 года. Согласно исследованию, вырос спрос и на традиционно зимние автотовары: стеклоочистители и щетки в октябре 2021 года приобретали на 94% чаще, их средняя стоимость составила 985 рублей, что на 34% выше, чем в прошлом году (самое крупное дорожание автотовара за год). Спрос на незамерзающую жидкость для авто вырос на 82%, средний чек на ее покупку составил 242 рубля (рост на 17%).

Больше всего вырос объем продаж автомобильных шин — на 331% (средний чек — 15 960 рублей, рост на 23%). Специалисты Чек Индекса связывают этот рост не только с повышением потребительского спроса, но и с "обелением" рынка в конце 2020 года из-за введения обязательной цифровой маркировки данной категории товаров. Благодаря ей количество официально проданных автомобильных шин за год закономерно увеличилось.

Эксперты отмечают, что кратный рост спроса на автомобильные товары и услуги в преддверии зимы связан с двумя основными факторами. Это, во-первых, адаптация к эпидемиологической ситуации — потребители приспособились распоряжаться средствами в условиях нестабильности и теперь готовы тратиться не только на товары первой необходимости. Во-вторых, больше заботиться о своих авто потребителей вынуждает существующий дефицит новых автомобилей и регулярный рост цен на них, из-за которого некоторые предпочитают повременить со сменой машины.

"В октябре 2020 года наблюдалось снижение продаж автотоваров и услуг на 30–35%, что было связано с карантинными мерами, временным закрытием ряда автосервисов и точек обслуживания машин, а также "сухой" погодой в центральных регионах. Однако даже несмотря на эффект низкой базы прошлого года, результаты октября 2021 года доказывают, что автолюбители уходят от тренда экономии на расходниках и готовы вкладываться в свои машины, чтобы обеспечить им больший срок службы", — заключили аналитики.