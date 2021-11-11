МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Основатель компании Tesla Илон Маск на этой неделе продал часть своих акций компании на сумму более 1,1 миллиарда долларов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на финансовые документы. Tesla теряет на предторгах на возможной продаже Маском его акций

Сообщается, что Маск мог продать более 930 тысяч акций после обвинений в неуплате налогов. Как подчеркивает телеканал, бизнесмену все еще принадлежит более 170 миллионов акций компании. О продаже бумаг стало известно после проведенного Маском опроса в Twitter о продаже 10% его акций Tesla, однако, как отмечает CNBC, продажа планировалась еще в сентябре.

В субботу основатель Tesla Илон Маск написал в Twitter, что "в последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов", поэтому он предлагает продать 10% своих акций Tesla и готов принять решение по результатам опроса интернет-пользователей, "какой бы итог ни был". Более половины участников голосования (57,9%) высказались за продажу акций.

Газета Wall Street Journal отмечала, что, по данным FactSet, Илон Маск является крупнейшим акционером Tesla, которому принадлежит около 17% акций компании, что оценивается примерно в 200 миллиардов долларов.

Поясняя свое предложение, Маск указал, что у него нет другого способа заплатить этот налог. Ранее бизнесмен обрушился с критикой на предложенный демократами в конгрессе США "налог на миллиардеров", суть которого во взимании налога с роста состояния. После этого стоимость акций Tesla снижалась, а капитализация компании опускалась ниже 1 триллиона долларов.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.