МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Daimler продал свою долю во французском Renault за 305 миллионов евро, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на компанию. Россияне больше не экономят на подготовке автомобилей к зиме

"Daimler сообщила в четверг, что продала свою долю в Renault примерно за 305 миллионов евро (примерно 350,2 миллиона долларов). После закрытия торгов среды немецкий производитель автомобилей класса люкс запустил ускоренное предложение для институциональных инвесторов, продав около 9,2 миллиона обыкновенных акций, которыми он владел в Renault", — говорится в сообщении.

При этом Daimler отметил, что такая продажа не окажет влияния на сотрудничество производителей.

В марте Renault в свою очередь полностью продал свою долю в Daimler в размере 1,54% примерно за 1,143 миллиарда евро.

Акции Renault дешевеют сейчас на бирже на 3,76%, Daimler — на 0,39%.

Renault S. A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций. В альянс Renault-Nissan-Mitsubishi входит российская группа "АвтоВАЗ". Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году стал акционерным обществом Daimler-Benz. Штат компании по состоянию на конец 2020 года составляет около 288,5 тысячи человек.