МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Автомобилистов в пяти российских регионах в ноябре ждут массовые проверки на дорогах, сообщила Lenta.ru.
Согласно данным региональных Госавтоинспекций, проверки ожидаются в Челябинской, Самарской, Ивановской, Белгородской областях и Кабардино-Балкарской Республике.
В Челябинской области с 12 по 26 ноября сотрудники ДПС проведут мероприятия по профилактике наездов на пешеходов и разъяснительную работу с участниками дорожного движения. В остальных регионах работники дорожных служб будут проводить "сплошные проверки" для выявления нетрезвых автомобилистов.
В Белгородской области также будет проведена профилактика наездов на пешеходов и нарушений правил перевозки детей.
https://1prime.ru/auto/20211113/835208514.html
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