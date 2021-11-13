МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Автомобилистов в пяти российских регионах в ноябре ждут массовые проверки на дорогах, сообщила Lenta.ru. "Развод по схеме". Как вас обманывают в автосервисе

Согласно данным региональных Госавтоинспекций, проверки ожидаются в Челябинской, Самарской, Ивановской, Белгородской областях и Кабардино-Балкарской Республике.

В Челябинской области с 12 по 26 ноября сотрудники ДПС проведут мероприятия по профилактике наездов на пешеходов и разъяснительную работу с участниками дорожного движения. В остальных регионах работники дорожных служб будут проводить "сплошные проверки" для выявления нетрезвых автомобилистов.

В Белгородской области также будет проведена профилактика наездов на пешеходов и нарушений правил перевозки детей.