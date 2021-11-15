МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Россиянам не стоит ждать в этом году привычных новогодних распродаж новых автомобилей, пишет "Российская газета". В России захотели сдержать цены на сахар и масло

Всему виной — дефицит комплектующих и практически пустые склады дилеров.

"Помимо того, что в начале 2022 года ожидается подорожание новых автомобилей на 3-10% в зависимости от модели и комплектации, традиционных новогодних распродаж в автосалонах в этом году не будет. Спрос по-прежнему превышает предложение, поэтому удачное время для покупки машины предугадать сложно. Лучше сделать это в ноябре-декабре, не дожидаясь повышения цен с нового года", — рассказал изданию генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.

Однако у ряда автомобильных марок ситуация с доступностью новых машин все же улучшилась: это произошло за счет периода "нерабочих дней", длившийся в большинстве регионов с 30 октября по 7 ноября. В это время дилеры работали только в режиме онлайн, хотя машины отгружались в плановом порядке, причем приходили не только локализованные, но и импортные модели.

Однако, отмечает издание, настроение покупателей тоже поменялось. Как рассказал гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский, если в прошлом 2020 году у многих была "эйфория" из-за окончания периода вводимых властями ограничений и ожидания только позитивных новостей, то сейчас большинство клиентов понимают: ограничений стоит ждать и в 2022-м, и в 2023 году. Поэтому россияне подходят к покупке новых машин более взвешенно и разумно.