МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "ВТБ Лизинг" запускает сервис подписки на автомобили для физлиц, выйдя таким образом на новый для себя сегмент рынка, сообщает лизинговая компания.

Отделение банка "ВТБ"

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"Банк ВТБ совместно с "ВТБ Лизинг" объявляют о запуске сервиса подписки на автомобили. Стоимость аренды нового транспортного средства составит от 29 тысяч рублей в месяц на срок до двух лет. При регулярном использовании подписка оказывается для клиента на 40% выгоднее каршеринга, а ежемесячный платеж – ниже, чем по автокредиту", — говорится в релизе. Минимальный срок подписки – полгода.

Размер ежемесячного платежа зависит от выбранного автомобиля и срока аренды. В стоимость входит регистрация транспорта в ГИБДД, техобслуживание, страхование, уплата налогов, помощь на дороге, вызов аварийного комиссара, замена расходных материалов и сезонных комплектов шин, в том числе их хранение.

"Для аренды необходимо лишь выбрать марку и модель на сайте ВТБ и подать заявку на услугу. Клиент сможет забрать автомобиль как в дилерском центре в городе проживания, так и заказать доставку. В декабре мы планируем запустить сервис подписки в "ВТБ Онлайн", – цитирует пресс-служба члена правления ВТБ Святослава Островского.

Для аренды автомобиля понадобятся только паспорт и водительское удостоверение. Оформить подписку может любой клиент, достигший 21 года. Стаж вождения неважен. Перед началом аренды необходимо внести минимальный обеспечительный платеж – 20 тысяч рублей, который вернется в конце ее срока. Контрактный пробег машины составляет до 20 тысяч км в год. Передвижение возможно по всей территории России.

"Наш новый продукт стратегически интересен для расширения потенциальной аудитории клиентов и общего усиления рыночных позиций компании. Конечно, с одной стороны, это в большой степени эксперимент для российского рынка лизинга. С другой стороны, продукт дает нам реальную возможность выйти в наиболее массовый сегмент работы с физическими лицами", — прокомментировал глава "ВТБ Лизинга" Дмитрий Ивантер.

Сейчас оформление подписки на автомобиль в ВТБ доступно в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Клиент может выбрать машину брендов Nissan, Skoda, Volkswagen, Renault, Kia, Haval, Audi, Mercedes-Benz, Land Rover и др.