АБУ-ДАБИ, 17 ноя — ПРАЙМ. Продажи автомобилей в России по итогам 2021 года превысят показатели прошлого года на 5-6%, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров на полях нефтегазовой выставки ADIPEC. Чемезов: цены на автомобили Lada остаются максимально умеренными

"Мы понимали, что будет происходить (по продажам автомобилей — ред.), поэтому, когда был рост в 40%, в 30%, потом началось снижение, я понимал, что это все равно приведет в итоге к меньшим объемам к концу года. Поэтому с точки зрения прогноза я сохраняю (прогноз — ред.) 5-6%", — сказал Мантуров.

Согласно опубликованным летом текущего года данным Минпромторга, министерство прогнозировало рост продаж новых автомобилей в России по итогам 2021 года почти на 4,8%, до 1,76 миллиона штук. Объем российского автомобильного рынка в 2020 году составил 1,68 миллиона машин.

Производство легковых автомобилей в России по итогам этого года превысит показатель 2020 года на 10%, заявил журналистам Денис Мантуров.

"Производство будет выше. По разным секторам по-разному: по грузовикам выше, по легковым, в итоге, будет чуть ниже, чем, соответственно, мы видим это сегодня, я думаю, что это будет около 10% к 2020 году", — сказал Мантуров.

По данным Росстата, производство легковых автомобилей в России в январе-сентябре 2021 года выросло на 20,5% в годовом выражении, составив 1,02 миллиона штук. При этом в сентябре их было выпущено 106 тысяч. Это на 25,5% меньше, чем в сентябре 2020 года и на 32,5% больше, чем в августе текущего года.

Производство грузовиков в январе-сентябре выросло на 40,8%, до 129 тысяч штук. В сентябре этот показатель составил 17,6 тысячи штук, увеличившись на 20,6% в годовом выражении и на 55,1% к августу 2021 года.